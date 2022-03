Peter Vandermeersch nouveau CEO de Mediahuis Ireland

M. Vangeel, CEO en Irlande depuis l'acquisition, restera directeur et se verra confier un "rôle stratégique" dans le groupe, précise un communiqué de presse. Il était auparavant CEO de Mediahuis Nederland.

P. Vandermeersch était déjà actif au sein de Mediahuis Ireland. En tant qu'éditeur, il était notamment chargé de la stratégie à long terme et de la transformation numérique du groupe, qui a été racheté par Mediahuis en 2019.

Mediahuis est présent en Belgique, aux Pays-Bas, en Irlande, au Luxembourg et en Allemagne. Le groupe emploie 4.700 personnes et réalise un chiffre d'affaires de plus d'un milliard d'euros.