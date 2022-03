Grippe ou covid? Il y a... les deux

Grippe ou covid ? Influenza et omicron coexistent en ce moment. Le relâchement des gestes barrières et la multiplication des contacts pourraient favoriser les cas de grippe, qui sont en légère augmentation comme en France.

L’épidémie de covid a beau être passée au second plan de l’actualité, elle n’en est pas moins terminée. Alors que le nombre de cas de coronavirus est en recul globalement dans le monde (à l’exception de certains pays comme la Chine ou Hong Kong), l’Organisation mondiale de la santé (OMS) fait état d’une hausse constante des infections dues au sous-variant BA.2. Le mois dernier, ce descendant de la lignée omicron (BA.1, BA.1.1 et BA.3) était responsable de plus d’un cinquième des cas d’omicron analysés dans le monde, selon l’OMS.