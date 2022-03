Sans-abrisme: les femmes et les enfants ne sont pas épargnés

La Fondation Roi Baudouin a chargé l’UCLouvain et la KULeuven d’étudier le sans-abrisme dans quatre régions du pays. Dont Namur et Charleroi.

Combien ? Pour la deuxième fois, la Fondation Roi Baudouin pose la question du nombre de personnes sans toit. Elle a chargé le Cirtes (UCLouvain) et le centre de recherches et de consultance Lucas (KULeuven) d’étudier la situation de Charleroi, de Namur, du sud de la Flandre-Orientale et de la région de Vilvorde. Un travail qui a le mérite de mettre en évidence « la face immergée de l’iceberg », souligne Martin Wagener (UCLouvain), un des auteurs de l’étude.

Menée avec les associations de terrain, elle recense pour la première fois les personnes ne disposant pas d’un foyer, en collant davantage à une réalité sociale mouvante. Avec des résultats parfois à l’encontre des clichés. Ainsi à Namur, on relève presque autant de sans-abri (1.146) qu’à Charleroi (1.159). Les enfants ne sont pas épargnés par cette précarité extrême : l’étude en a identifié 272 à Namur et 200 à Charleroi.