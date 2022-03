Quand les femmes faussent compagnie aux hommes

Dans « Privés de feuilles, les arbres ne bruissent pas » de Magne van den Berg, deux femmes se retirent du monde, pour se protéger des hommes, et sombrent dans une malaisante folie. Privés des hommes, les femmes ne peuvent-elles vivre qu’en apnée ? Drôle de prisme. Aux Martyrs.

Chez Beckett, deux hommes attendent Godot. Chez Magne Van den Berg, deux femmes attendent de mystérieux visiteurs. Des vagabonds chez l’un comme chez l’autre et surtout un même goût de l’absurde, servi par une logorrhée qui traduit d’existentielles inquiétudes. Dans Privés de feuilles, les arbres ne bruissent pas , actuellement aux Martyrs, le huis clos prend pour décor une vieille caravane rouillée. C’est là que se sont réfugiées nos deux protagonistes pour, on l’apprendra plus tard, se protéger de la violence des hommes.