Bruxelles: la circulation de la ligne de métro 5 reprendra normalement ce jeudi

La circulation de la ligne était interrompue depuis lundi, à cause d’une rame de métro sur le quai.

Ce mercredi, les travaux de dépannage étaient toujours en cours. Depuis lundi, la Stib a mis en place une navette de métro entre les stations Herrmann-Debroux et Delta ; ainsi qu’une navette de bus entre les stations Delta et Mérode, desservant les arrêts Hankar, Pétillon et Thieffry.