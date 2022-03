Ligue des champions: Chelsea en ballottage favorable à Lille, la Juve reçoit Villarreal (direct)

Au stade Pierre-Mauroy de Villeneuve d’Ascq, l’espoir est mince de voir le champion de France en titre renverser le champion d’Europe et champion du monde des clubs, qui a pris un large avantage à l’aller.

Lille veut croire à l’exploit contre le tenant Chelsea, vainqueur 2-0 à l’aller mais inquiet pour son avenir en coulisses, mercredi en 8es de finale retour de Ligue des champions, qui verront aussi la Juventus et Villarreal se départager à Turin.

Mais l’atmosphère est lourde autour des Blues depuis l’invasion conduite par la Russie en Ukraine et les sanctions économiques prises par Londres contre les oligarques russes, dont le propriétaire de Chelsea Roman Abramovitch, ce qui sème le doute sur l’avenir du club qu’il contrôlait depuis 2003.

Lille: Jardim, Celik, Fonte (cap), Botman, Djalo, Gudmundsson, Xeka, André, Bamba, David, Yilmaz.

Chelsea: Mendy, Thiago Silva, Rüdiger, Christensen, Azpilicueta (cap), Kovacic, Jorginho, Kanté, Marcos Alonso, Havertz, Pulisic

Juventus – Villarreal

L’abandon récent de la règle du « but à l’extérieur » en cas d’égalité sur l’ensemble des deux matches va corser un peu plus la soirée européenne : auteurs d’un match nul (1-1) à l’aller, la Juventus comme Villarreal se doivent de gagner mercredi, quitte à passer par la prolongation ou les tirs au but, pour aller en quarts.

A domicile, la « Vieille Dame » devra plutôt s’inspirer de sa première période du match aller pour valider son ticket en s’appuyant notamment sur son principal motif d’espoir : Dusan Vlahovic, recruté pour 70 M EUR en provenance de la Fiorentina en janvier.

Juventus: Szczesny, Danilo, De Ligt, Rugani, De Sciglio, Cuadrado (cap), Arthur, Locatelli, Rabiot, Vlahovic, Morata