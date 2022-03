Parquet et experts inspecteront jeudi le chantier de l'hôtel Sheraton à Bruxelles

Par deux fois, la descente du magistrat, de l'auditorat du travail, des experts incendie et de la police a été repoussée. "Il n'y a pas de problème de stabilité au niveau du bâtiment, mais il y avait un risque à l'intérieur de voir des morceaux tomber", a expliqué le porte-parole des pompiers, Walter Derieuw. "Il y a aussi de l'amiante et comme il y avait encore un point chaud, beaucoup de fumée et des mouvements de pompiers, on a préféré limiter l'accès", a-t-il ajouté.

Des spécialistes ont été mobilisés sur place. L'amiante étant localisé au sous-sol et dans des étages supérieurs à ceux où a eu lieu l'incendie, le risque est désormais considéré comme écarté. Les personnes qui se rendent sur le site doivent toutefois porter un masque FFP3 et une combinaison sur leurs vêtements.