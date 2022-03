Axel Witsel offre la victoire à Dortmund dans les dernières minutes sur la pelouse de Mayence (vidéo)

Le Borussia Dortmund, avec Axel Witsel et Thorgan Hazard titulaires, s’est imposé sur le plus petit écart mercredi soir sur le terrain de Mayence en match d’alignement de la 25e journée de Bundesliga. L’unique but de la rencontre a été inscrit par Axel Witsel à la 87e minute de jeu. Initialement prévu le 6 mars, le duel avait été reporté, car l’effectif de Mayence avait été décimé par le coronavirus.

Avec cette précieuse victoire, Dortmund, deuxième avec 56 unités, revient à quatre longueurs du Bayern Munich.