«#visapourlaflandre»: responsables, qu’ils disaient…

En Flandre, un ministre, cela ne démissionne plus, et cela ne s’excuse pas. La responsabilité politique, un concept dépassé ? Les analyses politiques le regrettent, en marge des dysfonctionnements dans les gardes d’enfants qui crucifient Wouter Beke.

Il y a un ministre flamand qui doit se sentir très content que tous les yeux des médias sont focalisés uniquement sur l’Ukraine. » Ce tweet est signé de Dave Sinardet, le politologue de la VUB. Mais « ça » c’était il y a 8 jours. Depuis, le ministre en question en a pris plein la tête, et de partout. Isabel Albers pour De Tijd et L ’Echo, Isolde Van den Eynde pour Het Laatste Nieuws, Ivan De Vadder pour la VRT et Bart Brinckman pour De Standaard : il n’y a pas un journaliste politique qui n’ait fait son procès et réglé son compte à ce membre du gouvernement flamand, tous étant étonnés d’une seule chose : qu’il soit toujours en fonction.