Sébastien Dossogne, CEO de Magotteaux, est désigné Manager de l’année 2021

Sébastien Dossogne, CEO de Magotteaux, une entreprise leader mondial dans les solutions d’optimisation des processus de broyage pour diverses industries, a été désigné mercredi Manager de l’année 2021 par le magazine Trends-Tendances. Trente-septième lauréat du prix, il succède à Fabien Pinckaers, fondateur et CEO d’Odoo, une société de logiciels de gestion.

Le groupe industriel, filiale de Sigdo Koppers, dont le siège social se trouve à Santiago, au Chili, est présent dans 27 pays avec des bureaux commerciaux. Il dispose de 14 lignes de production et est impliqué dans trois co-entreprises (une en Afrique du Sud et deux en Chine). Son marché global couvre plus de 150 pays. Il emploie au total 3.200 personnes à travers la planète, dont 300 en Belgique. Son siège social se trouve à Vaux-sous-Chèvremont (province de Liège, en bordure de la Vesdre).