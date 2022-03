BNXT League: deuxième défaite de suite pour Mons, le Spirou enchaîne un second succès

Après avoir été battus à domicile face à Leiden, les Montois étaient pris à la gorge en début du match par Groningue. Les Néerlandais s’appuyaient sur Henry Caruso (14 points et 10 rebonds) pour rapidement prendre le large (18-13) et virer en tête à la pause (40-24). Les locaux continuaient sur leur rythme au retour des vestiaires (63-45) avant le réveil de Mons. Emmanuel Nzekwesi (25 points) et Muhamed Pasalic (21 points) sonnaient la révolte et ramenaient les Renards à trois unités (78-75) mais les Néerlandais ne craquaient pas pour finalement repartir avec la victoire (81-75).

L’Elite Gold est toujours dominé par Ostende avec 20 points. Suivent Leiden (20), Mons (19), Den Bosch (18), Malines (18), Groningue (18), Anvers (17), Zwolle (16), Louvain (16) et Feyenoord (15).