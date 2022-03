Ligue des champions: voici les huit équipes qualifiées pour les quarts de finale

Les quarts de finale se jouent les 5 et 6 avril pour les matchs aller, et les 12 et 13 avril pour les matchs retour.

Chelsea, vainqueur sur la pelouse de Lille, et Villarreal, qui a terrassé la Juventus, sont les deux dernières équipes à obtenir leur ticket pour les quarts de finale de la Ligue des champions.

Le tirage au sort des quarts de finale, demi-finales et finale aura lieu le 18 mars 2022 à Nyon. Les quarts de finale se jouent les 5 et 6 avril pour les matchs aller, et les 12 et 13 avril pour les matchs retour.