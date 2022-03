Paul Pogba victime d’un cambriolage alors qu’il affrontait l’Atlético: «Nos enfants étaient en train de dormir»

« Hier soir, le pire cauchemar de notre famille s’est réalisé quand notre maison a été cambriolée alors que nos bébés dormaient dans leur chambre », a-t-il expliqué sur les réseaux sociaux ce mercredi, au lendemain de ce cambriolage. « Les cambrioleurs ne sont restés dans notre maison que pendant cinq minutes mais ils ont eu le temps de prendre quelque chose qui a une valeur plus grande que n’importe quoi d’autre dans notre maison : notre sentiment de sûreté et de sécurité. C’est arrivé durant les dernières minutes du match hier soir, quand ils savaient qu’on ne serait pas à la maison. »

Et le joueur s’est dit extrêmement touché et meurtri parce qu’il venait de lui arriver. « Ma femme et moi sommes rentrés à la hâte ne sachant pas si nos enfants étaient en sécurité et en bonne santé. En tant que père, il n’y a pas de pire sentiment dans ce monde que de ne pas être là pour protéger ses enfants et je ne souhaite à personne de ressentir ce que j’ai ressenti hier soir. »