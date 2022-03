Ligue des champions: Chelsea toujours bien concerné par son sujet

Malgré les problèmes extra-sportifs que traverse le club londonien, Chelsea a maîtrisé sa mission à Lille. Un résultat qui permet aux Blues de s’ouvrir les portes des quarts de finale de la Ligue des champions, non sans ambition.

Trois semaines après l’éclatement de la guerre en Ukraine, rien ne semble déstabiliser le projet de jeu de Chelsea. Si le destin du propriétaire Roman Abramovich – l’oligarque russe demeure un proche de Vladimir Poutine - laisse planer un fameux voile d’inquiétude en coulisses, l’équipe, elle, fait front derrière l’institution, le blason. Paradoxal, quand on connaît toutes les mesures qui ont été prises pour limiter le rayonnement du cercle londonien. Si les joueurs de Thomas Tuchel avaient déjà accompli une bonne partie du travail au Bridge (2-0), ils l’ont terminé, non sans mal, au LOSC (1-2). Histoire de valider leur ticket pour les quarts de finale et, de facto, continuer à rêver d’une prolongation de bail sur le toit du continent.