Trompeuse concorde américaine

L’Amérique n’avait plus connu cela depuis les sombres heures du 11 septembre 2001 et, beaucoup plus brièvement, le jour de l’élimination d’Oussama ben Laden, dix ans plus tard : un sentiment diffus d’unité nationale, né d’une indignation grandissante face à l’invasion russe de l’Ukraine, la duplicité de Vladimir Poutine et le calvaire des populations civiles amplement médiatisé.

L’ovation debout offerte au président ukrainien Volodymyr Zelensky par les élus du Congrès correspond peu ou prou au ressenti de leurs administrés : trois Américains sur quatre soutiennent l’imposition d’une « no-fly zone » en Ukraine selon Reuters/Ipsos, et sensiblement la même proportion approuvent un embargo total sur le pétrole et le gaz russes, fût-ce au prix d’une flambée des prix à la pompe.