Amadou Onana éliminé de la Ligue des champions avec Lille: «On peut être fier de notre parcours»

Monté au jeu peu après l’heure de jeu, Amadou Onana a dépanné en défense face à une sérieuse opposition londonienne. Malgré l’élimination lilloise de la scène européenne (2-0 et 1-2 contre Chelsea), le jeune Belge (20 ans) est satisfait de la prestation collective de son équipe qui s’est battue avec ses armes. « On a fait un bon match dans l’intensité. Je pense que si on rentre à la mi-temps avec ce résultat de 1-0, tout peut basculer. Cela aurait été un autre match », souligne le capitaine des Diablotins, qui a été impressionné par l’ambiance présente ce mercredi soir au stade Pierre-Mauroy. « Ce sont des moments exceptionnels, j’avais des frissons quand j’ai entendu tout ce stade. Merci à tous les supporters, ils ont été exceptionnels tout au long de cette campagne. »

« Pas mon poste de prédilection »

Appelé à la rescousse dans l’arrière-garde du LOSC en remplacement de Botman, Onana a répondu présent. « Même si ce n’est pas mon poste de prédilection, l’équipe prône. Au niveau des profils sur le banc, c’était selon moi la solution la plus logique. Après, à chaque fois que je monte sur le terrain, c’est pour aider l’équipe avec mes qualités. Je crois que ce n’était pas trop mal ce soir. »