Coronavirus: du changement dès ce jeudi pour les règles de mise en quarantaine

La mesure s’appliquait déjà aux vaccinés ayant des contacts à haut risque au sein du foyer. Elle est désormais également étendue aux personnes non vaccinées.

Les règles ont été ajustées à partir de ce jeudi : les personnes ayant eu un contact à haut risque ne doivent plus être testées ou mises en quarantaine. Les mesures de précaution ne sont plus conseillées que pour les contacts avec des personnes fragiles.

