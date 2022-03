Invasion de l'Ukraine - Le prix du blé à la baisse

Le prix du blé américain avait atteint un record à la Bourse de Chicago (CME) le 8 mars, en raison de la crainte sur les exportations ukrainiennes et russes, deux des plus grands greniers à céréales au monde. Le cours était monté jusqu'à 13,63 dollars le boisseau (environ 27 kg) pour le blé d'hiver de variété SRW (Soft Red Winter Wheat). L'ancien record remontait à février 2008. Entre-temps, le boisseau est tombé à 10,38 dollars.

La récolte de blé en Ukraine ne doit démarrer qu'en juillet. Des négociations pourraient donc encore amener un cessez-le-feu avant cette période et permettre aux agriculteurs d'entamer la moisson, dans un contexte de relèvement cependant difficile. Par ailleurs, d'autres gros producteurs, comme les Etats-Unis et le Canada, auraient l'intention de semer plus de blé. Plusieurs contrées en Europe envisageraient de faire de même.