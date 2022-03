Supermarchés: 4 points pour comprendre les pénuries et la flambée des prix

Tarifs jusqu’à 20 % plus élevés, rayons vides, spectre de la fermeture de magasins franchisés… La grande distribution va subir de plein fouet les effets conjugués du covid et de la guerre en Ukraine, prévoit Gondola.

On les redoutait. Les voici clairement annoncés. D’ici quelques semaines, les conséquences de la guerre en Ukraine, couplées à celles préexistantes la crise sanitaire, se feront nettement ressentir par les consommateurs dans les supermarchés. Hausse de prix et pénuries de certains produits alimentaires sont à nos portes, annonce Silvie Vanhout, responsable de la Gondola Academy, qui forme depuis 10 ans des spécialistes de la vente et du marketing actifs dans la distribution et dans la production de biens de consommation à haute rotation (FMCG). Experte de la grande distribution, la fondatrice de la Gondola Academy fonde ses prévisions sur ses propres observations, sur les confidences d’acteurs de terrain, ainsi que sur des chiffres du marché perturbé par la hausse folle des prix de l’énergie et par la menace de manques de matières premières.

1