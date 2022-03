Ligues des champions: Chelsea devrait disputer son quart de finale à huis clos

Selon les informations fournies par The Athletic, Chelsea ne devrait pas être en mesure d’accueillir du public en quart de finale de la Ligue des champions. Au lendemain de la qualification des Blues face à Lille, le média britannique explique qu’en raison des sanctions prises par l’Union européenne à l’encontre de Roman Abramovitch, propriétaire des Blues, le club devrait être contraint de disputer son quart de final à domicile à huis clos.

Pour rappel, les avoirs de l’oligarque russe ont été gelés et Chelsea n’est plus autorisé à vendre de tickets aux spectateurs. En championnat, seuls les abonnés ont donc le droit d’assister aux matches grâce à la licence délivrée par le gouvernement britannique, mais cela ne devrait pas être valable pour la scène européenne, et tous les supporters de Chelsea pourraient bien être privés de stade pour les quarts de finale de la Ligue des champions.