Vers des rayons vides dans les supermarchés? Comment expliquer la pénurie de certains produits

Tarifs jusqu’à 20 % plus élevés, rayons vides, spectre de la fermeture de magasins franchisés… La grande distribution va subir de plein fouet les effets conjugués du covid et de la guerre en Ukraine, prévoit Gondola.

C’est du jamais vu, assure l’experte : alors qu’une partie des négociations annuelles entre fournisseurs et distributeurs est toujours en cours, certaines ont recommencé à cause de l’emballement des prix, non seulement de l’énergie et des matières premières mais aussi des emballages et des transports.

« Les distributeurs reviennent vers leurs fournisseurs car ils jugent intenables les prix négociés – logique, aucune enseigne ne veut être la première à augmenter ses prix. Et les producteurs en font de même. Certains d’entre eux – par exemple Lotus avec Colruyt Group – refusent même de fournir leurs produits au tarif convenu car ils seraient contraints de les vendre à perte en raison de leurs coûts supplémentaires. »