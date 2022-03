Des hausses jusqu’à 20%: les prix menacent de flamber en supermarché

C’est inévitable, selon Silvie Vanhout, experte de la grande distribution : le ticket de caisse va gonfler à panier inchangé. Cette hausse tarifaire est déjà en cours depuis le début de cette année. « Et cela va continuer », assure Silvie Vanhout. « Nous allons atteindre une hausse des prix de 5 à 10 % pour l’ensemble de l’année. Pour les produits touchés par les plus fortes hausses tarifaires et par les pénuries de matières premières, comme le blé et le tournesol, cela grimpera +15, voire +20 %. Le haut de la fourchette sera certainement atteint si nous connaissons un nouvel été catastrophique pour l’agriculture. »

A quand ces hausses sévères ? Vite et insidieusement… « Elles arriveront catégorie par catégories. Les céréales, puis les biscuits, puis les bières… Et on se rendra compte à un moment donné que le ticket de caisse sera beaucoup plus élevé. C’est déjà le cas pour certaines familles de produits comme le thé et le café (+3,5 %) ».