Massimiliano Allegri après l’élimination contre Villarreal: «La Juve à dix équipes en Europe devant elle, c’est une réalité»

Grosse déception pour la Juventus, qui a été éliminée de la Ligue des champions ce mercredi, à domicile contre Villarreal (0-3). Mais malgré cet échec dès le stade des huitièmes de finale, le coach Massimiliano Allegri n’a rien reproché à ses joueurs et il a simplement admis que plusieurs formations européennes étaient actuellement supérieures à la Juve et qu’il fallait l’accepter.

« J’ai toujours dit que c’est une chose d’avoir de l’ambition, c’en est une autre de se mesurer à la réalité », a-t-il expliqué en conférence de presse. « Villarreal a malgré tout gagné la Ligue Europa, son entraîneur a gagné plusieurs fois en Europe. Mais je n’ai rien à reprocher à mon équipe. Et il faut gagner le prochain match de championnat sinon on peut gâcher le travail fait depuis des mois. Le risque d’une saison sans titre ? On a tous envie de gagner mais ce n’est pas parce qu’on s’appelle la Juve qu’on doit forcément gagner. Mais on travaille pour (…) La Juve a dix équipes devant elle en Europe, c’est une réalité, pas une honte. »