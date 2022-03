Gaston vu par son créateur, André Franquin

Le 28 février 1957, un personnage énigmatique frappe à la porte de la rédaction du journal Spirou . Il n’a pas de nom. Il ne sait pas ce qu’il vient faire là mais il excelle dans la construction de châteaux de cartes, l’élevage de souris blanches et la chimie amusante. Son créateur, André Franquin, met le rédacteur en chef, Yvan Delporte, en garde : « C’est un héros de bandes dessinées qui n’est pas dans une bande dessinée et il n’a rien à faire sinon des gaffes. » Mais Delporte sourit et lui offre un prénom : Gaston.