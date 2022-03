Quatre nouvelles compagnies et six nouvelles destinations à Brussels Airport cet été

Dès avril, l'île d'Aruba, lancée par TUI fly, complétera l'offre des destinations exotiques, qui compte déjà Curaçao et La Havane, proposées par Air Belgium et TUI fly. En Europe, Ohrid (Macédoine du Nord), Zadar (Croatie) de TUI fly et Kalamata (Grèce), opérée par Aegan, figurent parmi les nouvelles destinations.

En outre, la compagnie Transavia stationnera à partir du 30 juin un Boeing 737-800 à Brussels Airport, pour proposer 16 vols par semaine vers Alicante, Ibiza, Faro et Héraklion, ajoute l'aéroport. Flyr, compagnie norvégienne, commencera en mai avec un vol par semaine vers Oslo, tandis que Play (Islande) proposera quatre vols par semaine vers Reykjavik, avec des connexions vers les Etats-Unis. Par ailleurs, Delta Air Lines reprend ses vols quotidiens vers New York/JFK fin mars, après deux ans d'absence. Air Transat revient aussi, avec trois vols par semaine pour Montréal, dès le mois de mai, au même titre que CSA Czech Airlines, fin mars, pour des vols vers Prague.