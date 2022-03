30 ans après, le retour de Lagaffe: «Le nouveau Gaston est canonique»

Antihéros absolu de l’histoire de la bande dessinée, Gaston a été engagé à la rédaction du journal Spirou en 1957. Dans son premier album sans titre, agrafé sur des chutes de papier, la taille de ses gags n’outrepassait pas six centimètres. Les libraires l’offraient gratuitement aux clients. De l’aveu même d’Aimé De Mesmaeker, l’homme d’affaires le plus colérique du 9e Art, ce livre publié sans contrat était invendable et son héros sans emploi promis à l’oubli. Du vivant d’André Franquin, quinze autres volumes de bévues et boulettes de Gaston Lagaffe seront pourtant publiés, traduits en 27 langues et vendus à 32 millions d’exemplaires. Mais depuis la mort de son auteur bruxellois, en 1997, le gars gonflé se contentait de rééditer ses gaffes ou de les remettre en couleurs.