Gaston Lagaffe est de retour

Vint-cinq ans après le décès de son créateur André Franquin et trente ans après son dernier gag, Gaston Lagaffe fait son grand retour. Le nouvel album sortira le 19 octobre et sera tiré à 1,2 million d’exemplaires.

Gaston Lagaffe casse son image et se remet au travail. Au Festival international de la bande dessinée d’Angoulême, Stéphane Beaujean, le nouveau directeur éditorial de Dupuis, a présenté le nouvel album du héros vedette : Le retour de Lagaffe . Il sortira le 19 octobre 2022 et sera tiré à 1,2 million d’exemplaires. C’est un événement majeur pour le public, mais aussi et surtout pour les éditions Dupuis, qui se sont lancé un très grand défi.