Invasion de l'Ukraine - Hausse des coûts, baisse du chiffre d'affaires: la guerre en Ukraine impacte les PME (UCM)

La majorité (62%) des sondés déclarent que la guerre en Ukraine impacte leur activité, que ce soit directement (21% des répondants) ou indirectement (41,5%). L'augmentation des prix de l'énergie et des matières premières expliquent cet impact mais pas seulement : parmi les entrepreneurs et entrepreneuses francophones interrogés, un tiers constate des retards de livraison des matières premières et 23,5% une interruption des livraisons.

Ainsi, si 62% des répondants souffrent d'une hausse des coûts de production, 40% subissent également une réduction de leur chiffre d'affaires. "Ce résultat était moins attendu", relève l'UCM. Seuls 38% des sondés n'ont encore eu aucun impact sur leur chiffre d'affaires tandis qu'un quart estime la baisse entre 10 et 25%, et 19% à une diminution de moins de 10%.