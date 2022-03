Chelsea: voici pourquoi Kai Havertz est préféré à Romelu Lukaku

Romelu Lukaku ne vit certainement pas la période la plus calme de sa (déjà) longue carrière. Après avoir conquis l’Italie avec l’Inter Milan, Big Rom décide de revenir en Angleterre pour briller dans le club de ses rêves, Chelsea. Si les débuts sont convaincants, les éléments ont vite tourné en défaveur du Diables rouge. Fortement critiqué, il déçoit par ses performances, son interview à Sky Italia en novembre dernier n’arrangera rien, Lukaku est dans la tourmente. Depuis, le club londonien est victime du conflit entre la Russie et l’Ukraine, sans son président russe Roman Abramovitch, l’avenir des récents champions d’Europe s’écrit en pointillé. Si toutes ces polémiques extra-sportives peuvent suffire à expliquer la mauvaise phase de l’ancien anderlechtois, ce n’est pas le cas. Sur le terrain, il est dominé par son jeune coéquipier Kai Havertz, les chiffres ne mentent pas, l’allemand est plus impactant que notre compatriote.

Pour rappel, Havertz a participé à 35 rencontres cette saison, il a marqué à 11 reprises et a délivré 5 passes décisives. En tout il a disputé 2453 minutes, c’est 300 de plus que notre attaquant. Lukaku lui, a fait trembler les filets à 11 reprises pour 2 assists en 33 matches. Des statistiques plutôt équivalentes, pourquoi donc notre joueur belge est relégué sur le banc ? Pour trouver la réponse, il faut s’intéresser à l’impact des deux joueurs sur une rencontre, et là, il n’y a pas match.