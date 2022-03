Un nouveau centre logistique à Tongres devrait permettre de créer une centaine d'emplois

Ce centre constitue la première partie d'un "campus" plus large qui reprendra plusieurs facilités pour les clients sur une superficie totale de 150.000 mètres carrés, explique Luc Laurijssens, directeur de GXO Belgique et Pays-Bas.

Le centre de distribution est situé non loin des terminaux portuaires de Liège et de Genk et à proximité des frontières avec les Pays-Bas et l'Allemagne. Selon GXO, Tongres est un point de chute idéal pour sa clientèle car le lieu permet d'accéder à de grandes parties de l'Europe, avec une possibilité de livraison dans la journée ou le lendemain.