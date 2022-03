Deux candidats à l’élection rectorale de l’ULiège

Il s’agit de Jean Winand, professeur ordinaire à la faculté de Philosophie et Lettres, et Anne-Sophie Nyssen, professeure ordinaire à la faculté de Psychologie.

Les candidats à l’élection rectorale de l’Université de Liège sont désormais connus. Le recteur en place, Pierre Wolper, ne pouvant briguer un second mandat en raison de la limite d’âge, la communauté universitaire devra se choisir un nouveau candidat. Deux candidatures (les seules) ont été retenues par la Commission électorale. Il s’agit de Jean Winand, professeur ordinaire à la faculté de Philosophie et Lettres, et Anne-Sophie Nyssen, professeure ordinaire à la faculté de Psychologie.

Ces deux enseignants ont l’habitude des responsabilités académiques. Le premier est l’actuel premier vice-recteur en charge de la politique de développement. Anne-Sophie Nyssen fut quant à elle la première femme à devenir vice-rectrice. Elle se charge actuellement de l’enseignement et du bien-être.