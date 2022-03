«Enjeux»: «En restant neutres, nous récompensons les brutes»

Chaque fois que vous voyez des centaines de milliers de personnes raisonnables essayer de quitter un endroit et une poignée de fous qui s’évertuent à y aller, vous savez que ces derniers sont des journalistes ». La phrase du légendaire correspondant de guerre américain des années 1930, H. R. Knickerbocker, est l’une de ces citations que l’on aime échanger au Frontline Club de Londres ou au Festival des correspondants de guerre de Bayeux.

En Ukraine, cette boutade a pris une dimension tragique. Dans les rédactions et les organisations de protection de journalistes, tous les clignotants sont au rouge. La guerre déclenchée par Vladimir Poutine est particulièrement dangereuse : les lignes de front sont multiples et mouvantes ; le bombardement des villes généralise les zones de risque ; la présence de commandos russes et de forces irrégulières ukrainiennes électrise l’atmosphère.