Ariqua Denis, la passion du chocolat

Il y a trois ans et demi, il a ouvert sa boutique à Andenne. Il est tombé sous son charme. Andenne est une petite ville avec beaucoup de potentiel qu’Ariqua Denis connaît depuis longtemps et proche de son village. Il y a de nouveaux commerces, une moins forte concurrence et le cadre de vie y est plus agréable.

Les Andennais sont des gens gourmands, généraux qui rigolent beaucoup et des clients fidèles. Ariqua Denis a un super-contact avec ses clients qui ne sont pas seulement des Andennais mais aussi des personnes qui viennent d’autres villes pour acheter ses pralines. Les clients lui font confiance pour la qualité maximale de ses produits.

Les pralines du chocolatier sont exclusivement créées à partir d’ingrédients frais sans conservateurs, ni additifs, ni huile de palme. Ariqua Denis utilise beaucoup moins de sucre que d’autres chocolatiers. L’assortiment de ses pralines comprend également des produits vegans, sans gluten et sans lactose.

Il fabrique ses pralines et autres douceurs chocolatées avec des produits nobles en provenance de commerces éco-responsables tels que des noisettes du Piémont, du beurre de la ferme et du café du Costa Rica. Comme il le note il crée ses pralines avec plaisir et avec beaucoup de passion et d’amour pour le chocolat.

Ariqua Denis a fondé son entreprise en 2018 et depuis elle s’est agrandie très vite. Il a ouvert sa boutique au centre d’Andenne. Le chocolatier a commencé tout seul et ils sont à présent six personnes qui travaillent avec lui dans un atelier à Seilles.

Ariqua Denis n’exporte pas des pralines dans d’autres pays, parce qu’il y a les frais de douanes, qu’il faut nouer des contacts et chercher des investissements et ce n’est pas son souhait. Mais il a beaucoup de nouveaux clients qui emmènent des chocolats à l’étranger pour leurs vacances.

Le chocolatier a suivi une formation de six ans et il continue à se former. La boutique d’Ariqua Denis, dont on a parlé, continue à se développer. Il en ouvrira peut-être d’autres.