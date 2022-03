Les fruits secs, ces coupe-faim redoutables

Depuis quelques années, le mois de mars est placé sous le signe du Veggie Challenge. Pour diminuer leur consommation de viande, tout en conservant une alimentation équilibrée, beaucoup sont à la recherche de substituts. Et parmi les plus appréciés, les fruits secs occupent une place de choix. Riches en protéines végétales, ils peuvent apporter un petit plus à de nombreuses préparations. Pas question toutefois qu’ils constituent l’entièreté de votre apport en protéines, au risque de voir les chiffres grimper sur la balance… « Les fruits secs sont par définition pauvres en eau, mais leur teneur en d’autres nutriments est plus élevée », explique Nathalie Delzenne, professeur de métabolisme et nutrition à l’UCLouvain. « Les fruits à chair déshydratée tels que les abricots et les pruneaux sont généralement très riches en glucides et les fruits à coques en lipides. Ils sont par conséquent très caloriques ».