La Flandre examine la piste des autoroutes à caténaires

Les camions roulant à l'électricité ne sont plus un doux rêve aujourd'hui. La technologie des batteries et l'infrastructure de recharge évoluent rapidement. Plusieurs grands projets sont déjà en cours en Allemagne et la question est sérieusement à l'étude dans des pays comme les Pays-Bas, la France et le Royaume-Uni.

À l'instar des trains ou des trams, les camions peuvent être équipés de pantographes qui leur permettent de rouler sans émissions grâce à l'énergie fournie par la caténaire, tout en rechargeant leurs batteries.