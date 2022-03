Des fourmis renifleuses de cancer

On savait les petites bêtes particulièrement malignes. Mais on ignorait encore que les fourmis étaient dotées d’un odorat surpuissant aux vertus insoupçonnées. Baptiste Piqueret, chercheur à la Sorbonne, à Paris, en a même fait sa thèse de doctorat, intrigué par l’intelligence sociale et organisationnelle de ces insectes. Et la découverte qu’il vient de faire avec une équipe de scientifiques du CNRS, de l’Inserm et de l’Institut Curie pourrait bien révolutionner la détection du cancer à l’avenir. « Les fourmis utilisent l’olfaction pour leurs tâches quotidiennes, explique Patrizia d’Ettorre, qui a participé à la recherche. Baptiste savait qu’on pouvait les entraîner à reconnaître des odeurs spécifiques. Or, plusieurs études scientifiques ont démontré que les cellules cancéreuses émettent des composants organiques volatils qui produisent une odeur bien spécifique. Il a donc voulu voir si les fourmis seraient capables de les reconnaître. »