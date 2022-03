L'avancée de la déforestation affichée sur le siège du Conseil européen à Bruxelles

Des activistes ont escaladé la façade sous le regard de policiers, d'ambulanciers et de pompiers déployés au pied du bâtiment. Leur grande banderole portait le décompte des "hectares de forêt détruits pendant que les ministres parlent". Il a atteint le nombre de 3.300 hectares en fin d'action. Greenpeace estime que la déforestation avance au rythme d'un terrain de football toutes les deux secondes, soit la moitié de Bruxelles en 1h30.

"La directive européenne visera à limiter la déforestation importée", a expliqué Carine Thibaut, porte-parole de Greenpeace Belgique. "Il s'agit de limiter l'impact de notre consommation, en termes de viande ou de bois, sur les forêts partout dans le monde, que ce soit en Amazonie ou ailleurs. On juge le texte encore trop limité, car il n'inclut pas d'autres écosystèmes comme les prairies et les marais et on voudrait un contrôle plus ferme des entreprises pour qu'elles vérifient qu'il n'y ait pas de déforestation sur leurs chaînes de production. On aimerait aussi un appel plus explicite au secteur financier pour qu'il désinvestisse les activités où il y a des preuves de déforestation et une meilleure protection des peuples indigènes".