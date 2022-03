Les travailleurs d'Audi Bruxelles vont recevoir un bonus de 4.648 euros brut (2)

Le montant de la prime est plus du double de celle octroyée pour 2020 et est également plus élevée qu'avant l'éclatement de la pandémie de coronavirus.

"C'est un signe d'appréciation pour notre personnel", a commenté le porte-parole, car 2021 n'a pas été une année facile pour le constructeur automobile. La production a été arrêtée plus d'une fois en raison de la pénurie mondiale de puces informatiques. Malgré cela, un peu plus de voitures ont été produites à Bruxelles que l'année précédente, pour un total de 43.866 unités.