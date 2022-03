Didier Deschamps justifie l’absence de Kurt Zouma dans la sélection française: «C’est un choix sportif»

Didier Deschamps a dévoilé ce jeudi sa sélection pour affronter la Côte d’Ivoire et l’Afrique du Sud lors des matches amicaux du mois de mars. Et le sélectionneur de l’équipe de France n’a pas repris Kurt Zouma en défense, quelques semaines après que le Sun ait publié une vidéo du joueur français qui maltraitait son choix. Mais Deschamps a assuré que son choix s’était uniquement basé sur des critères sportifs, et non sur les polémiques entourant le défenseur de West Ham.

« Un choix fort ? Je ne sais pas, je ne l’ai pas pris systématiquement. Il n’était pas là au mois d’octobre pour la Ligue des Nations. En novembre il était là mais Varane était blessé. C’est un choix sportif », a assuré Deschamps, qui n’a pas souhaité revenir sur le scandale en question. « J’ai dit ce que j’avais à dire. J’ai eu l’occasion d’échanger avec Kurt aussi pour en parler de vive voix, donc voilà. Ça n’aurait pas dû se passer, ça s’est passé. Pour la sélection je le répète, ça reste des choix sportifs. »