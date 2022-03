C’est du belge: des poèmes pour mordre la vie à pleines dents

Parce qu’on n’est jamais mieux servi que par soi-même, Carl Norac clôture ses Petits poèmes pour y aller par une auto-interview : « – Qu’est-ce que ça fabrique un poète ? – Un nuage qui a du sens, au-delà du vent qui le pousse, Monsieur. – Ça travaille dans quelle branche ? – Oh, ça brindille pas mal, Monsieur, et dans toute la forêt. (…) – C’est quoi l’outil pour faire la poésie ? – Le métier de vivre, on le dit, Monsieur, et de la musique avant toute chose. – Y-a-t-il donc une école pour apprendre ça ? – C’est surtout l’instant qui professe, Monsieur, de se passer du temps comme on veut. – Et ça mène où, pour finir, la poésie ? – Nulle part, Monsieur, nulle part mais au bout du monde. »