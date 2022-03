C’est du belge: selon Antoine Wauters, «Ecrire n’est pas un acte, c’est un espace»

Avec « Le musée des contradictions », Antoine Wauters nous bouscule, montre sa colère et son envie d’un autre monde, d’un ministère de la musique et des mots…

Antoine Wauters se renouvelle toujours. Après le roman en poésie de Mahmoud ou la montée des eaux, voilà un recueil de douze nouvelles, qu’il appelle discours, qui sont autant d’incantations oratoires adressées à des autorités, juge, président, médecin, mari ou portier du paradis. Des gens qui annoncent leur colère et leur prise de distance par rapport à leur société, la nôtre, et qui clament leurs envies, leurs désirs, leurs rêves. De s’échapper du home pour personnes âgées, d’aller simplement en paix à la mer, de recommencer tout dans les bois, de chasser et de mordre, d’installer des ministres des chemins de montagne, de la planche à roulettes, du temps qui passe, de l’importance du songe, de la musique et des mots…