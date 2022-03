L’odyssée fantastique du voilier de Jacques Brel

A quelques encablures de la mer du Nord, dans les polders de Zeebrugge, les portes d'un hangar s'écartent en grinçant. Un monstre de 40 tonnes d'acier et de 18 mètres de long apparaît. C'est l'Askoy II. Le bateau mythique sur lequel Jacques Brel et sa dernière compagne, Maddly Bamy, ont voyagé d'Anvers jusqu'aux Marquises au milieu des années 1970. Un bateau qui inspire au grand Jacques l'une de ses dernières chansons, « La Cathédrale » : « Prenez une haute cathédrale,/ Haute en ciel et large au ventre,/ Une cathédrale à tendre de clinfoc/ Et de grands-voiles… »

Dans les années 1960, ce deux-mâts à l'intérieur en teck a été classé comme l'un des plus beaux au monde. En grimpant à bord, on découvre le carré central où Brel servait du bortsch mitonné par ses soins dans la cuisine centrale. Derrière le cockpit, quelques marches mènent à la cabine du couple. Une guitare de Brel est posée sur le lit. Une bouteille de J&B, son whisky préféré, avec ses initiales aussi.