Un crédit d'1,3 million d'euros pour la coopérative Les Tournières, cofinancé par NewB

L'immeuble sera mis à disposition de deux associations: Infirmiers de rue et Thaïs, qui aide les personnes précarisées à se loger. Le rez-de-chaussée du bâtiment permettra à Infirmiers de rue, organisation médicosociale luttant pour la fin du sans-abrisme, de disposer de nouveaux bureaux, plus spacieux.

Créée en 2003, la coopérative immobilière Les Tournières possède une quinzaine de bâtiments, dans le but de mettre à disposition des logements ou des espaces "pour des projets à impact social élevé". Grâce à cette ligne de crédit, elle a pu acquérir un bâtiment situé rue Saint-Léonard à Liège.

L'étage sera consacré à Thaïs, pour proposer un logement pour une famille nombreuse, disposant de quatre chambres. Il est destiné à des femmes victimes de violences conjugales ou une famille monoparentale avec une femme à sa tête. L'ouverture de ce logement entre dans le cadre d'un appel à projets lancé par la ministre Morreale, qui vise à créer 102 nouveaux logements pour les femmes victimes de violences et leurs enfants d'ici la fin de l'année en Wallonie.

Ce projet d'économie sociale est financé par trois acteurs de la finance solidaire: New B, W.Alter, entreprise publique de la SRIW visant à financer des projets d'économie sociale et coopérative en Wallonie, et F'inCommon, une coopérative de financement durable. Pour ces trois acteurs, ce partenariat "innovant" prouve qu'en s'unissant, les acteurs de la finance solidaire réussissent à apporter leur soutien à des "projets d'envergure".