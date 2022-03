Bonne nouvelle pour Novak Djokovic: Amélie Mauresmo annonce qu’il pourra participer à Roland-Garros

Djokovic devrait donc être présent en France, tout comme les joueurs et joueuses russes et bélarusses. « On leur impose une stricte neutralité », a précisé la directrice générale de la FFT Amélie Oudéa-Castéra. « Nous restons sur le principe de l’ensemble des ministères des Sports de l’Union européenne et de tous les pays clés qui nous environnent. On ne bannit un athlète individuel que s’il a été sélectionné par son pays. »