C’est du belge: le silence, âge de ténèbres

De la révérence. Et puis quoi encore ? S’il fallait vouer ceux-là à quelque chose, ce serait certainement aux gémonies. Eux : les révérends pères auxquels Jean Marc Turine fait référence dans son nouvel ouvrage, nouvelle mise au poing, dressé pour marquer sa résistance. Et plus simplement pour exister, commencer à vivre après s’être défait du poids du silence qu’il a supporté pendant 65 ans, seul avec un secret jamais partagé.