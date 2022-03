Ickx Grand Marshal à Sebring

Deux fois vainqueur des 12 Heures de Sebring (en 1969 et 1972), Jacky Ickx va être intronisé au « Hall of Fame » floridien. Sa renommée outre-Atlantique reste très grande.

Le championnat du monde d’Endurance (WEC) va s’offrir un début de saison hors-normes, cette semaine en Floride, à l’occasion du SuperSebring qui accueillera vendredi la manche inaugurale du WEC intitulée « 1000 Miles de Sebring », et le lendemain, la deuxième manche du championnat IMSA, toujours assortie de sa dénomination légendaire : les « 12 Heures de Sebring », au départ desquelles on retrouvera cette année Stoffel Vandoorne sur un Acura du Meyer Shank Racing, ainsi que Maxime Martin (Aston Martin) et Jan Heylen (Porsche) en GT.