Un tiers des entreprises de transport contrôlées ne respectent pas la législation sociale

Quelque 102 entreprises, y compris certaines actives dans le transport de colis, ont subi un contrôle par rapport à la fraude sociale. Ainsi, 110 salariés et 37 indépendants ont été contrôlés.

Un peu plus d'un tiers (34%) des contrôles ont révélé une infraction. Trente-cinq entreprises sont concernées. Dans 19 cas, il y a un soupçon de travail non déclaré. On dénombre également neuf infractions au travail à temps partiel, qui consistent à travailler plus d'heures que ce qui est prévu dans le contrat.