Jacobs-Coleman, un duel à la vitesse de l’éclair

En ces temps si sombres et dramatiques, tout semble bien futile, à commencer par une compétition sportive. Pourtant, les Mondiaux d’athlétisme en salle qui s’ouvrent sans la présence de la Russie et de la Biélorussie, ce jeudi, à la Stark Arena de Belgrade, avec près de 700 athlètes en provenance de 137 pays, devraient apporter une petite bouffée de bienveillance et d’humanité en ce bas monde et permettre d’apercevoir brièvement un peu de lumière au bout du tunnel. Ici, au moins, même avec la gravité et l’engagement nécessaires, les affrontements seront absolument pacifiques…