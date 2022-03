C’est du belge: Sarajevo et retour

Depuis qu’il publie, Jean-Luc Outers explore ce qu’il appelait, dans Le dernier jour, « la frontière invisible séparant le réel de la fiction ». Hôtel de guerre propose un narrateur né à la même date que l’écrivain, mais cinq ans plus tard, écart entre réel et fiction donc. A quarante ans, le 5 mars 1994, il fête son anniversaire en même temps qu’il se prépare à partir pour Sarajevo. La guerre fait rage, Reporters sans frontières l’a invité à s’y rendre pour écrire un texte et réaliser un court-métrage.