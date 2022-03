4 villes proches pour la Belgique: voici le programme de la Coupe Davis

Après leur belle victoire (2-3) en Finlande, les Diables blancs de la Coupe Davis font, on le sait, partie des 16 équipes mondiales qui ont encore la possibilité de décrocher le fameux Saladier d’argent en 2022. Une première phase en 4 groupes de 4 aura lieu à la mi-septembre pour déterminer les 8 derniers candidats (les 2 premiers de chaque groupe) qui se disputeront le sacre, fin novembre. Depuis ce jeudi, on connaît donc les 4 villes hôtes de septembre, à savoir Hambourg (à 600 km de Bruxelles), Glasgow (1000 km), Bologne (1100 km) et Malaga (2100 km).

Le Canada à la place de la Russie

Bref, quatre destinations « abordables » pour les fans belges, quand on sait que parmi les 15 autres qualifiés, il y a des nations comme l’Australie, les USA, l’Argentine, le Kazakhstan, la Corée du Sud ou… le Canada qui a été « repêché » pour remplacer la Russie, tenante du titre, mais sanctionnée par rapport au conflit mené en Ukraine.